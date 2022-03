Ligowy komentarz DZ: Raków stracił fotel lidera, ale nie szanse na tytuł

Powie ktoś, że to nic trudnego przy takiej pojemności stadionu na Limanowskiego, a jednak w województwie śląskim ponad 5 tys. widzów są w stanie przyciągnąć na widownię ostatnio tylko Górnik Zabrze i Ruch Chorzów, więc częstochowianie znaleźli się w doborowym towarzystwie dwóch 14-krotnych mistrzów Polski.

W naszym naszpikowanym dobrymi klubami jak wiedeński sernik rodzynkami regionie niezbyt często zdarza się, by na trybunach stadionu zasiadł komplet widzów. Z taką sytuację mieliśmy do czynienia w sobotę w Częstochowie, gdzie już kilka dni wcześniej wszystkie bilety na spotkanie z Legią zostały wyprzedane.

Na swój pierwszy tytuł trener Marek Papszun i jego drużyna ciągle czekają, ale są na najlepszej drodze, by po niego sięgnąć i to być może już w tym sezonie, choć pod Jasną Górą na razie nikt o tym głośno nie mówi. Stracone punkty z Legią o niczym jeszcze nie przesądzają. Raków po tym remisie stracił co prawda fotel lidera PKO Ekstraklasy, ale nie stracił szans na mistrzostwo. Historia uczy zresztą, że dużo lepiej jest atakować zza pleców przodownika niż wystawiać się na kąsanie całej stawki podrażnionych rywali.