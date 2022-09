Ligowy komentarz DZ: Ruch Chorzów w Wielkich Derbach Śląska przegrał dwa razy Jacek Sroka

Kibice Ruchu Chorzów podczas Wielkich Derbów Śląska wywołali zadymę na własnym stadionie Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Fot Arkadiusz Gola Zobacz galerię (90 zdjęć)

Jak co poniedziałek prezentujemy Ligowy komentarz Dziennika Zachodniego. Tym razem red. Jacek Sroka poświęcił go Ruchowi Chorzów i wydarzeniom do jakich doszło na stadionie Niebieskich podczas Wielkich Derbów Śląska. Zobaczcie też zdjęcia z zadymy na Cichej.