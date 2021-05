Likwidacja Tesco w Bytomiu. Wyprzedaże i promocje. Hipermarket przy Chorzowskiej w Łagiewnikach zamyka się

Wyprzedaże są na dziale AGD, gzie taniej można kupić sprzęt do domu, dziale z ubraniami; puste półki z mrożonkami, nabiałem. Wygląda to przygnębiająco, ale klienci mogą taniej zrobić zakupy na koniec sieci Tesco w Polsce i Bytomiu.

Sklep w Bytomiu działał w tym miejscu od niemal 30 lat. Zaczęło się w latach 90. To był jeden z pierwszych hipermarketów w regionie. Najpierw działał jako HIT. Potem sklep przy Chorzowskiej przejęło Tesco i 4 lata po wejściu tej sieci do Polski, w roku 2002, zaczęło sprzedawać towary pod swoim szyldem. To były czasy, gdy Polacy uwielbiali jeździć raz w tygodniu na wielkie zakupy do hipermarketów. Potem klientów takim molochom zabrały Lidle czy Biedronki. W Bytomiu były jeszcze dwa markety tej sieci, w Szombierkach i przy Tarnogórskiej. Oba dziś nie istnieją.