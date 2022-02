Linia kolejowa do lotniska w Pyrzowicach poprowadzi przez Ożarowice. Mieszkańcy apelują o postawienie ekranów akustycznych. Boją się hałasu

Ma być znacznym ułatwieniem, ale jej powstanie niektórym uprzykrzy życie. Mowa o linii kolejowej prowadzącej do lotniska w Pyrzowicach. Na jej wybudowaniu zyskają przede wszystkim podróżni, którzy będą mogli na lotnisko przyjechać pociągiem, a nie tak jak do tej pory samochodem. Jej wybudowanie budzi jednak obawy mieszkańców terenów, przez które linia będzie przechodzić. Chodzi tutaj między innymi o mieszkańców Ożarowic, którzy obawiają się negatywnych skutków związanych z kursowaniem pociągów. Wśród nich ma być chociażby hałas. Ten ma dać się mieszkańcom we znaki tym bardziej, że inwestor jak dotąd nie przewidział zamontowania w ich miejscowości ekranów akustycznych, które pomogłyby tłumić dźwięki przejeżdżających składów.