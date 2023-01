LIST CZYTELNIKA: Skandal w Spodku. Na mistrzostwach świata nie szanuje się kibiców

W środę w katowickim Spodku zostały zainaugurowane mistrzostwa świata w piłce ręcznej mężczyzn. W pierwszym spotkaniu Polska po bardzo emocjonującym spotkaniu przegrała z Francją. Trybuny były wypełnione do ostatniego miejsca, ale część kibiców nie miała okazji w pełni przeżywać wydarzenia na parkiecie. Właśnie w tej sprawie otrzymaliśmy list od jednego z Czytelników:

"Byłem na meczu Polska - Francja w katowickim Spodku. Skandal, jaki był z tym związany, uważam za olbrzymi. Kupiłem - jak się okazało tylko z pozoru - najlepsze i najdroższe bilety, w drugim rzędzie przy samym parkiecie. Tak się złożyło, że kilka dni wcześniej byłem na spotkaniu Polska - Maroko, w tym samym miejscu. Mecz oglądało się znakomicie, niemal jakbym sam grał na boisku.

Na mecze mistrzostw świata dokonano jednak totalnej zmiany, ustawiono z trzech stron parkietu bardzo wysokie bandy i banery reklamowe. Spowodowały one, że widoczność z pierwszych czterech rzędów przy parkiecie była znacznie ograniczona. W praktyce widzieliśmy zawodników od pasa w górę i górną połowę bramek, na dodatek z mojego miejsca jedną z nich zasłaniał siedzący ochroniarz.

Za bilet zapłaciłem 270 zł. To była totalna granda, a przecież nie można było stanąć, bo wtedy musieliby stać wszyscy w dolnych sektorach. Z tego powodu wybuchały kłótnie i awantury. To niepoważne, aby tak zlekceważyć kibiców. Rozumiem, że mistrzostwa muszą na siebie zarabiać, że kluczowa jest kasa za reklamę, a najważniejsza telewizja. Ale jednak to już było totalne lekceważenie kibiców. Można przecież było w takiej sytuacji na przykład "wyłączyć" te sektory. Na dowód załączam zdjęcia.

