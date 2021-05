Lista płac 2021. Porównaj zarobki specjalistów i menadżerów: prawo, logistyka, IT, księgowość, farmacja

Narzekasz na pensję? Na Śląsku zarobki są wysokie - wynika z raportu firmy Antal na rok 2021. Tak dobrze zarabia się jeszcze tylko w Warszawie i na Dolnym Śląsku. Eksperci zebrali wynagrodzenia z roku pandemii 2020 i 2021. Oto wypłaty i konkretne stanowiska - aż ponad 200 przykładów pensji. Już nie w IT pensje rosną najszybciej, choć to wciąż najbardziej lukratywna branża. Najbardziej skoczyły zarobki prawników. Największy spadek - finanse i księgowość. Sprawdźcie, czy zarabiacie właśnie tyle. Oto raport firmy Antal, która zajmuje się rekrutacją specjalistów i menedżerów oraz doradztwem HR.

29 marca 2021 Antal opublikował 10. edycję Raportu Płacowego, wskazującego poziom wynagrodzeń na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich. Jak kształtują się płace obecnie, a na jakie stawki będą mogli liczyć kandydaci w procesach rekrutacyjnych w 2021 roku? Raport wskazuje, że średnie wynagrodzenie obecnie oferowane specjalistom i menedżerom wynosi 12 096 zł brutto miesięcznie, co oznacza spadek o 4 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Rok temu było to 12 614 PLN. Jednak średnia na tak wysokich stanowiskach może być abstrakcyjna dla wielu z Was. Dla porównania - najniższa pensja w kraju wiosną 2021 to 2800 zł brutto. A średnia pensja w Polsce to 5200 zł. Menadżerowie i specjaliści zarabiają dużo, dużo więcej.

Jeśli chcecie po prostu sprawdzić, ile zarabia się na konkretnych stanowiskach, kliknijcie w galerię. Na planszach pokazane są w niej zarobki na 200 stanowiskach w różnych branżach i obszarach! W różnych branżach praca na tym samym stanowisku jest też różnie wyceniana. To stawki brutto. ZAROBKI SPECJALISTÓW 2021 Zobacz list płac w galerii zdjęciowej

A w dalszej części tekstu: gdzie i komu zarobki w pandemii spadły, a komu wzrosły i na jakie benefity mogą liczyć pracownicy.

Jak pozyskiwano dane? Przez badania ankietowe na próbie 2067 specjalistów i menedżerów z całego kraju, reprezentujących różne dyscypliny i branże;

badanie wśród 315 pracodawców przeprowadzone metodą CAWI w grudniu 2020 r.;

badanie wśród 956 pracowników (specjalistów i menedżerów) przeprowadzone metodą CAWI w grudniu 2020 r. Która branża daje szansę na najlepszą pensję? 12096 - to średnie wynagrodzenie specjalistów i menadżerów

administracja - 6215 zł

bankowość i ubezpieczenia - 11 918

finanse i księgowość - 10329

HR - 10 234

Inżynieria - 9685

IT - 14058

Logistyka - 10 026

Farmacja i sprzęt medyczny - 12 146

Prawo - 12 742

Sprzedaż i marketing - 10 725

SSC/BPO - 8085

Wyższa kadra zarządzająca - 21 966

A zatem - warto zostać prawnikiem. - Grupą zawodowa, która zanotowała najwyższe wzrosty wynagrodzeń (15% rok do roku), są prawnicy. Ich średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 12 742 zł brutto. Jednocześnie jest to specjalizacja, w której zarobki należą do najwyższych w kraju, a wyprzedza ją jedynie wyższa kadra zarządzająca oraz specjaliści i menedżerowie IT. Oprócz atrakcyjnego wynagrodzenia, prawnicy otrzymują najczęściej rozbudowany pakiet benefitów, a wyróżnia ich dwa razy większy niż rynkowy odsetek osób otrzymujących dofinansowanie do edukacji (32%) - czytamy w raporcie firmy Antal.

Pracownicy centrów usług również mogą uważać się za wygranych w ubiegłym 2020 roku. Dynamika wzrostu wynagrodzeń w centrach usług wspólnych spada – jeszcze dwa lata temu wzrost wynosił 13%, rok temu już 4%. Ostatni rok przyniósł wzrost o 7% dzięki średniemu miesięcznemu wynagrodzeniu w wysokości 8 085 zł brutto. Branża wciąż przoduje też w ofercie benefitów. Płace przedstawicieli administracji wzrosły o 4% rok do roku – ich wynagrodzenie wyniosło 6 215 zł brutto. Jednak trzeba zwrócić uwagę, że obecnie jest to najniżej opłacana grupa z wymienionych w raporcie i na tle ostatnich lat dynamika wzrostu wynagrodzeń w niej należy do najniższych, choć też najbardziej stabilnych. Podwyżki płac przedstawicieli administracji z reguły mają charakter wyrównania inflacyjnego. Specjaliści i menedżerowie IT, których wynagrodzenia rosną dynamicznie w ciągu ostatnich lat, po raz pierwszy odnotowali spadek średniego miesięcznego wynagrodzenia (o 4%).

W obszarze logistyki zakupów i operacji zanotowano spadek płac w stosunku do poprzedniego roku. o 3 proc. Specjaliści i menedżerowie zarządzania zasobami ludzkimi zanotowali spadek wynagrodzeń o 3% – średnio wyniosło ono 10 234 zł brutto. Najwięcej osób straciło pracę między kwietniem a czerwcem 2020. Średnie miesięczne wynagrodzenie w branży farmaceutycznej i sprzętu medycznego wyniosło w ubiegłym roku 12 146 zł brutto i w porównaniu do poprzedniej edycji raportu spadło o 9%. Przedstawiciele finansów i księgowości odnotowali spadek wynagrodzeń o 13%. To najwyższy spadek płac wśród badanych grup (obok wyższej kadry zarządzającej). Wyższa kadra zarządzająca odnotowała spadek wynagrodzeń o 13% – średnie wynagrodzenie miesięczne wyniosło w tej grupie

21 966 zł brutto. Na spadek wynagrodzeń wpłynęły przede wszystkim niższe realizowane i zakładane wyniki firm, które bezpośrednio przekładają się na wysokość premii i prowizji kadry zarządzającej.

Pandemia dotknęła w największym stopniu grupę stanowisk najwyższych oraz grupę początkujących specjalistów. Menedżerowie wyższego szczebla zaś, widząc trudności rynkowe firm, znając świetnie rachunek zysków i strat, sami świadomie obniżali swoje

oczekiwania - wyjaśnia Michał Borkowski, sector menager w firmie Antal.

Benefity też są ważne Co prócz pensji kusi pracowników w pandemii?

Rok pandemii - 2020 - przyniósł nam zdecydowany wzrost możliwości pracy zdalnej (20 punktów procentowych). Nieznacznie zwiększyły się również możliwości elastycznego czasu pracy oraz dni dodatkowego płatnego urlopu (wzrost o 3 punkty procentowe). Najwięcej respondentów straciło dostęp do karty fitness (spadek o 5 punktów procentowych), a także samochód służbowy oraz dofinansowanie do posiłków czy wakacji (spadek o 4 punkty procentowe). Spadki dotyczą więc obszarów lub usług dotkniętych ograniczeniami związanymi z pandemią lub wynikają z rzadszej obecności pracowników w biurach.

Pandemia czy nie – nadal w wiodących obszarach, takich jak IT, SSC/BPO, obserwujemy rynek pracownika. Pracownicy muszą otrzymać niezbędny pakiet świadczeń pozapłacowych, aby oferta danego pracodawcy (w połączeniu z konkurencyjnym wynagrodzeniem) była atrakcyjna i nie skłaniała do zmiany - mówią eksperci. Oto link do pełnego raportu firmy Antal:

https://antal.pl/wiedza/raport/raport-placowy-antal-2021

