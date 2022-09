Lista przebojów Zdzisława Beksińskiego. Przy jakiej muzyce Mistrz tworzył swoje dzieła?

Zdzisław Beksiński uważał, że muzyka jest królową wszelkich sztuk. Nie może więc dziwić fakt, że tak wszechstronnie zainteresowany sztuką artysta jak On próbował swoich sił również w materii dźwiękowej. W domu miał zainstalowane cztery magnetofony, na których konstruował różne dźwięki. Niestety żadne ze stworzonych przez niego nagrań nie doczekało czasów współczesnych, prawdopodobnie dlatego, że ich jakość nie była satysfakcjonująca dla Mistrza.

Już jako dziecko Zdzisław Beksiński był zmuszany przez rodziców do nauki gry na fortepianie, czego zdecydowanie nie lubił. Mistrz nie widział sensu w mozolnych treningach oraz wielogodzinnych palcówkach, które miały pomóc w osiągnięciu oczekiwanego przez nauczyciela poziomu gry. Zdecydowanie bardziej fascynowało go komponowanie. Lekcje gry na fortepianie przerwała zabawa z wojennym niewybuchem, która skończyła się dla Mistrza utratą części kciuka i palca wskazującego lewej ręki, przez co nie był już zdolny do gry na instrumencie.