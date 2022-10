Listopadowe licytacje komornicze mieszkań w województwie śląskim to prawdziwe okazje, poniżej 100 tysięcy złotych! Sprawdźcie oferty

Szukasz taniego mieszkania na terenie województwa śląskiego? Licytacje komornicze są jedną z opcji, którą warto wziąć pod uwagę. Oferty wystawione na aukcje komornicze w listopadzie można nazwać prawdziwymi okazjami, ponieważ ich kwoty wywoławcze w większości przypadków nie przekraczają 100 tysięcy złotych, a kwota wywoławcza najtańszego mieszkania, w Sosnowcu zaczyna się od 41 tysięcy złotych. To niewiele, prawda?

Większość lokalów na licytacjach komorniczych nadaje się do generalnego remontu, można jednak natrafić na niezwykłe perełki. Nie oszukujmy się jednak, kwoty wywoławcze nieruchomości otwierają przed nami ogromne pole do manewru. Zaoszczędzone na kupnie lokalu pieniądze można zainwestować w remont lokalu, który dostosujemy do swoich potrzeb.

Sprawdź listopadowe licytacje komornicze. Ceny wywoławcze w większości nie przekraczają 100 tysięcy złotych!