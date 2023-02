Lizbona: Miasto muzyki i miłości. Wystawa zdjęć Marcina Kydryńskiego w Tichauer Art Gallery

Zdjęcia na tej wystawie zostały wykonane w 2010, 2011 i trochę w 2012 roku. Są zapisem szczęśliwego, ale bezpowrotnie minionego świata. Lizbona była moją wielką miłością, kiedy sprowadziłem się do niej dokładnie 15 lat temu. Była bowiem wówczas miastem trochę zapomnianym przez Boga i ludzi, nie upierała się, żeby nadążać za tą nieprawdopodobną dynamiką zmian, jaką wiek XXI narzucił światu i to mi odpowiadało. Mam usposobienie człowieka trochę z lasu, a jeśli już nie z lasu, to z małego miasteczka, gdzie czas się zatrzymał i dlatego byłem bardzo szczęśliwy w Lizbonie przez pierwsze lata

Etiuda na jeden aparat i jeden obiektyw

W 2013 r. wydał książkę pt. "Muzyka moich ulic. Lizbona". - Jest to fotograficzna etiuda na jeden aparat i jeden obiektyw. Tym aparatem jest pierwsza w historii cyfrowa Leica z obiektywem 35 mm. To jest monochrom (robię zdjęcia czarno-białe). Aparat jest bardzo trudny, stawia opór, ale jak już się z nim człowiek zaprzyjaźni, to to jest miłość na całe życie - mówił artysta.

Trzy najważniejsze zdjęcia

Siesta w drodze z portugalską artystką fado

Wystawa "Lizbona: Miasto muzyki i miłości" jest preludium do koncertu, jaki w sali słodowni odbędzie się 23 marca 2023 r.

Będzie to koncert „Siesta w drodze: Fábia Rebordão!”.

- Jest to swego rodzaju wędrowanie z artystami związanymi z moim radiowym programem, który prowadzę od ponad 20 lat, kiedyś w "Trójce", a teraz w radio "Nowy świat", które mam przyjemność współtworzyć od pierwszego dnia. W tę trasę ruszamy 12 marca. Trasa potrwa do 24 marca. A Fábia Rebordão to jedna z trzech największych artystek fado naszych czasów - mówi Marcin Kydryński.