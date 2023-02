ŁKS Łódź - GKS Tychy. Tyszanie gotowi na mecz z liderem Fortuna 1. Ligi

W niedzielę 12 lutego 2023 roku w meczu pierwszej wiosennej kolejki Fortuna 1. Ligi liderujący w tabeli ŁKS Łódź zagra z GKS-em Tychy. - Nie ma znaczenia z kim zaczynamy wiosną, ale fajnie, że jest to lider. Jednak my nie potrzebujemy dodatkowej motywacji - mówi trener tyszan Dominik Nowak.

W czwartek w Tychach trener GKS-u oraz dwaj piłkarze - Nemanja Nedić i pozyskany ze Stomilu Jakub Tecław spotkali się dziennikarzami.

Czy GKS Tychy musi awansować do Ekstraklasy?

Trener Dominik Nowak był zapytany m.in. o wypowiedź szkoleniowca Zagłębia Sosnowiec Dariusza Dudka, który zaliczył GKS Tychy do zespołów, które są w tych samych rejonach tabeli, a mówi się, że „muszą” awansować do PKO Ekstraklasy: - Nie chcę takiej presji, bo jakbyśmy taką presję narzucali, to powiedzielibyśmy dzisiaj: Zagłębie powinno awansować z wyższym budżetem niż GKS Tychy, odbijając piłeczkę do trenera Dudka, tak musiałbym powiedzieć - stwierdził Nowak. - My chcemy osiągnąć jak najlepszy wynik. Uważam, że ten zespół się rozwianie i GKS Tychy będzie podążał w tym kierunku, jakim jest awans do Ekstraklasy. Taki jest nasz cel i taki musi być cel klubu. Z drugiej strony zobaczcie kierunek, jaki podjęliśmy. Przede wszystkim transfery - są to młodzi zawodnicy, którzy chcą zrobić krok do przodu, progres. Skibicki to bardzo młody zawodnik z Legii, chcemy żeby dał nam szybkość i dynamikę. Kuba Tecław, to też zawodnik, który nie tylko chce się dobrze w Tychach, ale osiągnąć coś pod względem sportowym.

Trener Dominik Nowak: Jest duża wiara

Za nami naprawdę dużo pracy, nie tylko nad taktyką, ale również nad motoryką. Teraz z racji tego, że mecz w Łodzi jest bardzo blisko, schodzimy z obciążeń. Jestem podbudowany i zadowolony tym, jak zawodnicy byli zaangażowani w trakcie zajęć, jak duża była koncentracja na treningu. Jest duża wiara w to, co chcemy grać, co robiliśmy, to bardzo istotne. Ci, co wracali po kontuzjach też wytrzymywali ten trudny okres. Możemy być zadowoleni, poza jednym - nie mieliśmy możliwości trenowania na trawiastych płytach. To jest zawsze główny mankament w tym okresie i tego nam brakowało. Ale nie mamy na to wpływu, bo na pogodę nie mamy wpływu.

Nemanja Nedić: Jesteśmy gotowi

Wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Mamy ponad miesiąc dobrego treningu za nami, pięć sparingów, ale teraz najważniejsze to, co przed nami. Sparingi pokazały, które rzeczy są na plus, które na minus. Pracowaliśmy, aby unikać takich błędów, które były w tych sparingach. To, co było zostawiamy za nami. Pierwszy mecz w drugiej rundzie jest już blisko. Zobaczymy, jak to będzie się toczyło w tych meczach ligowych. Tak jak trener mówił, to był taki okres, gdzie warunki pogodowe nie były po naszej stronie, ale naprawdę staraliśmy się wyciągnąć jak najwięcej z tego. Chęci i zaangażowania nie brakowało i myślę, że jesteśmy gotowi i nie możemy się doczekać na ten pierwszy mecz. Idziemy z meczu na mecz, krok po kroku, zobaczymy jak to będzie wyglądało.

Jakub Tecław: Dużo rozmawiam z trenerem

Od początku drużyna przyjęła mnie bardzo fajnie, już od pierwszych treningów pracowało mi się przyjemnie. Dużo rozmawiam z trenerem. W Olsztynie graliśmy na trójkę z tyłu, tutaj jest trochę inne ustawienie, ale nie jest mi obce. Też znam te ustawienie, grałem w nim, także aklimatyzacja przebiegła bardzo pomyślnie. Nie pozostaje nic, jak tylko pracować.

Trener Dominik Nowak o grze z liderem na początek rundy:

Przed wszystkim musimy być skoncentrowani na swoich zadaniach. Ja mocno wierzę w ten zespół, w tych chłopaków, w tych zawodników. Wykonaliśmy sporo dobrej roboty. I to, czy to będzie ŁKS, akurat lider, czy byłby ostatni zespół, nie może dla nas mieć w tym momencie żadnego znaczenia. Musimy wyjść z przekonaniem do tego, co robiliśmy na treningach. O zaangażowanie jestem spokojny, „mental” też jest bardzo dobry. To jest inny zespół, jak ten, gdy obejmowałem tę drużynę. Zawodnicy bardzo mocno się ze sobą zżyli. To widać w codziennym ich zachowaniu w szatni, ale było też widać w sparingach - duże wsparcie, jeżeli trzeba było, potrafili sobie nawet powiedzieć kilka gorzkich słów. Piłkarze stworzyli naprawdę fajny zespół, zespół też młody, bo taki jest kierunek GKS-u Tychy. Zajmujemy pierwsze miejsce z dużą przewagą w Pro Junior System, ale to nie jest główny cel. Celem jest oczywiście o jak najwyższe miejsca. Z meczu na mecz będziemy patrzeć, jak to wygląda i będziemy weryfikowali. Nie ma znaczenia z kim zaczynamy wiosnę, ale fajnie, że jest to lider. Jednak my nie potrzebujemy dodatkowej motywacji. Na niedzielę wszyscy są zdrowi, tylko pechowy uraz wyklucza Miłosza Pawlusińskiego.

Transfery GKS Tychy, zima 2023