LO im. Powstańców Śląskich w Bieruniu zajęło całe podium na International Robot Tournament EastRobo. Zobaczcie zdjęcia

Pierwsze miejsce zajęli Dominika Berger, Kamil Pustelnik i Szymon Staniucha, drugie - Krzysztof Goczoł i Kamil Nowak, trzecie - Paweł Stanowski i Rafał Kisała.

Programy dla robotów, które zajęły dwa pierwsze miejsca napisał Kamil Pustelnik.

- Od najmłodszych lat dużo czasu spędzałem przy komputerze, ale w przeciwieństwie do innych nie tyle interesowało mnie samo granie, co dociekanie, jak to działa. Raczej nie chciałem tylko korzystać z tego, co daje program, ale poznawać, jak on działa, jak jest skonstruowany, jakie ma korelacje i małymi kroczkami wchodziłem w pisanie programów. Zaczynałem od konfiguracji różnych programów, potem zacząłem pisać małe programy gier komputerowych (gry komputerowe to moje hobby), a w liceum doszło programowanie robotów, choć nadal tworzę gry komputerowe - mówi Kamil Pustelnik.