Lodowiska w województwie śląskim zapraszają na ślizgawki. Zobacz, gdzie pojeździsz na łyżwach w sezonie 2022/2023

Jazda na łyżwach to świetna forma aktywności zimą

Okres jesienno-zimowy kojarzy się z coraz niższymi temperaturami, opadami deszczu lub szybko topniejącym śniegiem, a także z mgłą, smogiem i szarymi, ponurymi widokami za oknem. Taka aura nie sprzyja wyjściom z domu, o ile nie są one konieczne, a miłośnikom ruchu oraz aktywności na zewnątrz stawia wiele ograniczeń. Bieganie, jazda na rowerze czy rolkach są mocno ograniczone, a nieraz niemożliwe, w związku z czym sporo osób decyduje się na siłownię, zajęcia fitness, taniec albo wybiera się na basen, gdzie może popływać i zrelaksować w wodzie. Kiedy jednak przychodzi pora zimowa, a wraz z nią lekki mróz i delikatnie prószący śnieg świat staje się bardziej urokliwy. Wobec tego, niejeden miłośnik spacerów opuszcza z radością swoje „cztery ściany” i wyrusza do pobliskiego parku albo w różne inne miejsca. Należą do nich także lodowiska, gdzie można oddać się zimowemu szaleństwu na lodzie. Jazda na łyżwach to świetna forma aktywności, dzięki której jest okazja nie tylko do zadbania o własne zdrowie i sylwetkę, ale także wyśmienitej zabawy w gronie rodziny lub przyjaciół i znajomych.