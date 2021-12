Lodowisko w Zabrzu już działa. Znajduje się obok ratusza. Miłośników ślizgawek nie brakowało!

Lodowisko w Zabrzu już działa

Plenerowe lodowiska cieszą się dość dużą popularnością w naszym regionie. Nic więc dziwnego, że miasta chętnie robią ukłon w stronę miłośników ślizgawek. Początek grudnia to idealny moment, żeby takie miejsce otworzyć. Nie inaczej było w Zabrzu.

Zabrzańskie lodowisko jest czynne codziennie - od godz. 10 do 21. Warto nadmienić jednak, że każdego dnia (od 13 do 14) zaplanowano przerwę techniczną. Wiadomo już, że będzie można z niego skorzystać do końca lutego - tak, aby młodzież mogła pojeździć również w trakcie ferii zimowych.

Lodowisko liczy 300 metrów kwadratowych powierzchni. Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu zapewniają, że korzystanie z niego jest w pełni bezpieczne - to istotne w dobie pandemii koronawirusa. Pracownicy pilnują, aby liczba jeżdżących na łyżwach gwarantowała zachowanie odpowiedniego dystansu.