Lodowisku na Rynku w Katowicach już działa i cieszy się dużym zainteresowaniem łyżwiarzy ZDJĘCIA

Lodowisku na Rynku w Katowicach już działa i cieszy się dużym zainteresowaniem łyżwiarzy

Jak poinformował Daniel Muc, dyrektor MOSiR Katowice zarządzającego obiektem. lodowisko na Rynku w Katowicach ma wymiary 20x20 m i korzystanie z niego jest darmowe. Ze względów bezpieczeństwa jednocześnie może korzystać z niego 30 osób.

Lodowisko na Rynku w Katowicach jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 21:30 z przerwą techniczną między 15:00 i 16:00. W soboty i niedzielę tafla dostępna jest już od godziny 8:00 do 21.:30 z przerwą techniczną między 15:00 i 16:00.