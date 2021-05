Lody Ekipa w Biedronce i Lidlu. To hit sprzedaży 2021 roku. Lody Koral promuje Ekipa Friza

Domowy zestaw do hybryd. Sprawdź, jak wybrać najlepszy i czym się kierować

Dzięki zestawowi do hybryd w łatwy sposób zrobisz manicure hybrydowy sama w domu. Do tej pory chodziłaś na niego do kosmetyczki, ale chciała byś spróbować swoich sił w przygotowaniu paznokci hybrydowych? Podpowiemy, co potrzebujesz, żeby zrobić sobie manicure hybrydowy w domu, jaki zestaw do hybryd wybrać oraz co powinno znajdować się w zestawie do hybryd dla początkujących. Kupując zestaw do hybryd zaoszczędzisz pieniądze, które regularnie wydajesz u kosmetyczki. Zaoszczędzisz również czas, ponieważ paznokcie przygotujesz na kanapie przy ulubionym serialu.