Lody za darmo w sklepach Biedronka. Promocja cieszy się gigantyczną popularnością. Co zrobić by zgarnać Big Milka za darmo?

Lody za darmo w sklepach Biedronka

Biedronka co jakiś czas proponuje swoim klientom wyjątkowe promocje. Jeszcze niedawno przed długim weekendem można było upolować piwo na podobnych zasadach. Przy okazji piłkarskiego wydarzenia, jakim jest Euro 2020, można do 19 czerwca 2021 roku otrzymać nawet dwie paczki chipsów w prezencie od sklepu.

Teraz czas na lody. Każdy, kto szuka ochłody w czasie upału może je znaleźć w sklepach należących do Jeronimo Martins Polska.

Za darmo można otrzymać cztery lody marki Big Milk. Są to popularne lody na patyku oferowane w różnych opcjach smakowych.

Promocja na lody Big Milk w Biedronce. Jakie są jej zasady?

Lody w Biedronce to promocja, która potrwa do 19 czerwca. Będzie to dobra okazja, by przetrwać falę upałów coraz śmielej poczynającą sobie w naszym kraju.