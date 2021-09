Lokata nocna ING to nowe oszustwo. Bank Śląski ostrzega - można stracić pieniądze. Jak ustrzec się przec cyberprzestępcami? OPRAC.: Tomasz Kazanecki

Lokaty nocne ING Banku Sląskiego to zwykłe oszustwo. Klienci dostają podejrzane informacje SMS. Szymon Starnawski /Polska Press

Lokata nocna to kolejny pomysł oszustów, próbujących wyłudzić pieniądze z naszych kont bankowych. Przed nowym atakiem ostrzega ING Bank Śląski. Pretekstem do założenia lokaty ma być zarządzenie Ministra Finansów o zajęciu dużej części sald z rachunków osobistych, co jest oczywiście wierutną bzdurą. Sprawdź, na co uważać i jak nie wpaść w sidła cyberprzestępców.