Lotnisko Katowice Airport otrzymało zegarek Wojciecha Korfantego. Pasażerowie mogą podziwiać go w gablocie

Przypomnijmy, że złoty kieszonkowy zegarek został przekazany przez metropolitę katowickiego abp. Wiktora Skworca 24 czerwca, podczas uroczystości nadania lotnisku imienia Wojciecha Korfantego.

– Córki pana Wojciecha Korfantego przekazały zegarek stronie kościelnej – mówi abp Wiktor Skworc. – W ubiegłym roku zegarek z listem został przekazany na moje ręce. To się akurat zbiegło z faktem, że lotnisko otrzymało imię Wojciecha Korfantego. Wtedy pomyślałem sobie, nie możemy go trzymać w sejfie. Chcieliśmy go przekazać do muzeum, ale uznaliśmy, że takim pięknym miejscem przechowania tego zegarka będzie lotnisko – dodał.