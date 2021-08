Lotnisko w Pyrzowicach ma nowy terminal B. Jest o wiele większy i nowoczesny. Oto jak wygląda i co się zmieniło

Budowa nowego terminala B na lotnisku w Pyrzowicach nie była łatwą inwestycją. Prowadzono ją w pandemii. I to, niespodziewanie, okazało się korzystne, bo na lotnisku było mniej pasażerów. W końcu, po niemal dwóch latach, w czwartek 5 sierpnia 2021 pierwsi pasażerowie odlecieli z nowego terminalu B w Pyrzowicach. Pierwsze loty odbyły się na Wyspy Kanaryjskie, do Oslo i do Aten. Bo terminal B obsługuje ruch w strefie Schengen. Wielkiej fety nie było, choć terminal ustrojono tego dnia setkami kolorowych balonów. Wielu porannych pasażerów robiło zdjęcia wnętrz komórkami. Jednak hale dla pasażerów to tylko część wielkiej przebudowy. To jeden z najbardziej skomplikowanych obiektów w regionie. I zupełnie nowa jakość. Kto pamięta stary terminal na lotnisku, niemal perłę stylistyki lat 90. XX wieku, choć uruchomiony w 2007, ten doceni zmiany, jakie tu zaszły. Zobaczcie zdjęcia nowego terminala. Tak, ceny wody i piwa w barach też znajdziecie.

W ramach rozbudowy i przebudowy terminalu pasażerskiego B zwiększono jego powierzchnię o 40% proc. z 12,2 tys. mkw do 17,2 tys. mkw. Kubatura obiektu wzrosła z 88,4 tys. m3 do 120,3 tys. m sześc. Istotną zmianą było przesunięcie fasady terminalu o ok. 17,5 metra na południe i zrównanie jej z linią terminalu C, co umożliwiło połączenie obiektów. W przejściu łączącym oba budynki zlokalizowano strefę upamiętniającą Wojciecha Korfantego – patrona pyrzowickiego lotniska. Zmianie uległ również wygląd południowej elewacji terminalu B – po rozbudowie obiekt stał się spójny architektonicznie z terminalami A oraz C.