Lotnisko w Pyrzowicach zmieni nazwę. Jego patronem zostanie Wojciech Korfanty. Dziś uchwałę przegłosował sejmik, reszta to formalność

Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach. To nazwa obowiązująca, skracana zwyczajowo do „Pyrzowic” lub „Katowic”, a zagranicą: „Katowice Airport”. Dziś radni sejmiku jednogłośnie zaproponowali Górnośląskiemu Towarzystwu Lotniczemu, które zarządza lotniskiem, by nosiło ono jeszcze nazwisko Wojciecha Korfantego.

- Lotnisko nie ma patrona. Wojciech Korfanty to niekwestionowany autorytet na Śląsku. W latach przypominania o powstaniach śląskich jest bez wątpienia właściwą postacią do uhonorowania w taki sposób – mówi Piotr Czarnynoga, wojewódzki radny PiS. - Korfanty przez wiele lat potrafił po europejsku prowadzić śląskie sprawy. I każdy, kto na lotnisku będzie lub o nim usłyszy, będzie miał okazję zastanowić się, kim był jego patron.