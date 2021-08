Lubliniec. Bieg Katorżnika 2021. Na starcie stanęło blisko 1300 osób. Kto wygrał tegoroczną edycję?

Najlepsi uczestnicy Biegu Katorżnika 2021 pokonali trasę w niecałe 2 godziny. Najszybciej, bo w czasie 1:46:24 pokonał ją Konrad Biedrowski. Jak udało mu się przebiec trasę w takim czasie? - Dużo kwestia głowy. Przez cały bieg miałem wrażenie, że mam jeszcze 4 osoby przed sobą i jeden uczestnik mnie ścigał. Gdyby nie zawodnik z tyłu, to by nie było takiego doładowania. Na mecie w końcu odważyłem się spojrzeć na swoje piszczele. Ponieważ sobie postanowiłem, że póki nie dobiegnę do mety, nie oglądam swoich piszczeli. W takich zawodach nie wolno sobie dawać chwil zwątpienia i w razie załamania: drzeć się, kląć, ale przeć do przodu - mówi Konrad Berdowski.

