Lubliniec. Koleje dołożą nawet połowę kwoty do budowy tunelu pod torami na ulicy Częstochowskiej

Pod koniec października burmistrz Lublińca Edward Maniura, poseł Andrzej Gawron i inni przedstawiciele samorządu spotkali się z prezesem PKP PLK w Warszawie w związku z budową tunelu w ciągu ulicy Częstochowskiej. Wcześniej władze spotykały się z władzami regionalnymi PKP.

- Jesteśmy w posiadaniu jako miasto koncepcji, z której jasno wynika, że jedynym sensownym rozwiązaniem jest budowa tunelu. Kiedy mówiłem o budowie wiaduktu, że to będzie wydatek rzędu 80-100 mln zł padały pytania, co będzie tyle kosztować. Okauje się, że na bazie przygotowanej przez profesjonalną firmę wyliczeń, koszty realizacji wiaduktu, to byłoby ponad 50 mln zł netto, plus vat i wykupy nieruchomości. To byłaby kwota na poziomie 100 mln zł. Jedynym rozwiązaniem okazuje się być budowa tunelu - mówił podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej burmistrz Lublińca.