Lubliniec. Miłośnicy jazdy wyczynowej trenują "na Unii". Chcą się zrzeszyć i rozwijać

Rowerzyści postanowili zrzeszyć się w grupę sportową i zorganizować w tym miejscu stałe, ogólnodostępne treningi. Inicjatorem spotkania był Dawid Schlisyk, który zgłosił się w tej sprawie do władz miasta. Grupa działa, póki co nieformalnie, ale rośnie w siłę z uwagi na duże zainteresowanie nastoletnich zawodników. W spotkaniu uczestniczyli też Alan Kosacz, Maciej Sabaliński, Michał Mańka, Kris Zygiel oraz Krzysztof Michalak.

Z kolei Maciej Sabaliński to mąż i ojciec dwóch kochających dzieci. Na co dzień prowadzi własną firmę. Natomiast Michał Mańka często udziela się społecznie. - Na rowerze jeździłem od dziecka. Już w czasach podstawówki starałem się coś przeskakiwać lub szybko zjeżdżać z jakichś górek np. Górki Lubeckiej. Poważniej tym tematem rowerowym zaraził mnie mój brat, który zabrał mnie w góry i to wtedy zasmakowałem adrenaliny z jazdy grawitacyjnej. Później kupiłem przystosowany do tego sportu rower. I do tego czasu staram się szlifować moją technikę jazdy jako samouk - przekonuje Michał.