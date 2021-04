Lubliniec. Środowiskowy Dom Samopomocy musi zmienić swoją siedzibę. Prawdopodobnie trafi na teren szpitala psychiatrycznego

Z końcem lipca wygasa umowa na wynajem pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu, który mieścił się do tej pory w budynkach ojców oblatów. Trwają poszukiwania nowego lokum. Sprawę dyskutowali na ostatniej sesji lublinieccy radni.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublińcu musi zmienić siedzibę, która od października 2002 mieści się na terenie Klasztoru Ojców Oblatów. O sprawie poinformował portal lubliniecki.pl. Na dodatek nowe miejsce musiał też znaleźć lubliniecki Klub Seniora, który również mieści się w budynkach przynależących do klasztoru. Według informacji, którą przekazał o. Paweł Gomulak OMI, koordynator medialny Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów, budynek ma posłużyć jako lokum dla uczniów przyległej szkoły, która spłonęła 24 września ubiegłego roku. – To jedyna możliwość aby szkoła przetrwała, ponieważ potrzeba tutaj większych powierzchni do prowadzenia zajęć. Dyrekcja Środowiskowego Domu Samopomocy, rozumiejąc tą sytuację oraz mając nadzieję na znalezienie większego budynku, nie miała zastrzeżeń co do takich decyzji, natomiast informacje dotyczące zakończenia współpracy pojawiły się już znacznie wcześniej – dodał o. Paweł Gomulak.

Nowa siedziba w szpitalu neuropsychiatrycznym Trwają poszukiwania nowego obiektu dla ŚDS. Jedną z opcji, którą biorą pod uwagę władze miasta, są dwa budynki zlokalizowane na terenie Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego. Z takim rozwiązaniem trudno zgodzić się kadrze Środowiskowego Domu Samopomocy oraz opiekunom osób uczęszczających na tutejsze zajęcia. Optują oni za przenosinami do budynku byłej szkoły przy ulicy Stalmacha. W przypadku tej nieruchomości sprawę komplikuje jednak fakt, że może ona zostać wystawiona na sprzedaż.

Burmistrz Lublińca Edward Maniura potwierdził, że dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego, Beata Musialik wskazała pomieszczenia w dwóch niezależnych budynkach należących do szpitala, o czym poinformowano Anetę Żółtek – dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej. Dodał, że dyrektor ŚDS również kontaktowała się w tej sprawie z dyrektorem szpitala. Rodzice i opiekunowie prawni niepełnosprawnych osób wyrazili jednak obawę, że podopieczni mogą zniechęcić się do udziału w zajęciach i pewnego dnia placówka w ogóle może zakończyć działalność. – Doświadczenia osób chorujących psychicznie powodują, że Szpital Neuropsychiatryczny kojarzy się jedynie z traumą, strachem i bólem. Przekroczenie bramy szpitala będzie powodować ponowne uruchomienie przykrych wspomnień – napisali w apelu do samorządowców opiekunowie. W swoim piśmie wyrazili przekonanie, że najlepszym miejscem byłby nieczynny budynek szkoły położony przy ulicy Stalmacha – “Czerwona szkoła” znajduje się centrum miasta, posiada wokół teren zielony, w miarę niedawno była jeszcze użytkowana przez dzieci. Potrzebujemy siedziby tymczasowej, z którą kojarzyłyby się dobre emocje, czego nie można powiedzieć o budynkach szpitala psychiatrycznego – czytamy w apelu skierowanym do radnych.

Radni debatowali o problemie na sesji Sprawę poruszono na sesji Rady Miejskiej, część radnych wskazała, że budynek tzw. czerwonej szkoły po SP nr 1 byłby dobrym rozwiązaniem. Wiceburmistrz miasta, Anna Jonczyk Drzymała, zapowiedziała, że trwają przygotowania analizy finansowej możliwych rozwiązań. - Jestem przekonana, że jeżeli mielibyśmy szukać jakiegoś kompromisu na czas budowy nowej siedziby, to jeden ze wskazanych obiektów na terenie szpitala neuropsychiatrycznego jest takim najlepszym kompromisem - mówiła wiceburmistrz miasta. Innego zdania był m.in. radny Łukasz Mikulski, który po sesji również skomentował całą sprawę. - Niestety pojawił się pomysł, aby wynająć budynek od Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego. Budzi to u mnie oczywisty wewnętrzny sprzeciw i nie uważam, aby było to dobre rozwiązanie. Jak słusznie zauważyli moi przedmówcy, wjazd na teren szpitala dla osób z problemami psychicznymi może rodzić niepotrzebny dla nich stres. Ponadto nie wiemy, jaka byłaby wysokość miesięcznego czynszu za najem - stwierdził radny Mikulski.

Również Jan Springwald wyraził opinię, że należy słuchać podopiecznych i ich rodzin. - Jestem osobiście za tym, by skierować się w stronę "czerwonej szkoły" - powiedział radny.

Swoje zdanie w tej kwestii wyraziła też radna Czesława Włuka. - Najważniejsze w tej sprawie są osoby, które będą się miały tam leczyć. Natomiast troszkę mnie boli, że my jako społeczeństwo segregujemy tych ludzi. Szufladkujemy ich. Czy osoby leczące się na terenie szpitala psychiatrycznego są gorsze? Czy powinniśmy omijać te miejsca jak dżumę? - zauważyła radna. Jak stwierdził sekretarz miasta, władze szukają póki co tymczasowej siedziby dla ŚDS. - Podkreślam tymczasowej, gdyż plan był taki, że struktura tej placówki wejdzie w skład Lublinieckiego Centrum Aktywności Senioralnej. Natomiast dzisiaj padły nowe pomysły i jeżeli zostaną one przedyskutowane, to trzeba rozważyć, czy Lublinieckie Centrum Aktywności Senioralnej ma zawierać ŚDS i wtedy szukamy tymczasowej siedziby. Czy też wejdą tutaj do dyskusji inne propozycje. Szykujemy kosztorysy, żeby móc je przedstawi. Jednak według mojej opinii, wiceburmistrz i zapewne burmistrza, którego dzisiaj z nami nie ma, najłatwiej, najszybciej i najtaniej będzie zorganizować to w tym skrzydle szpitala neuropsychiatrycznego - powiedział na sesji Józef Korpak.

