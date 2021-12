Lubliniec. Sygnalizacja świetlna na DK11 już stoi. Czy będzie bezpieczniej?

Mieszkańcy Lublińca i okolicznych wsi od dawna zgłaszali problemy z przejściem dla pieszych na skrzyżowaniu DK11 z ulicą Skłodowskiej. Często trzeba było długo czekać nim rozpędzone samochody, w tym i ciężarówki zatrzymają się, by wpuścić na "zebrę" pieszych. Teraz ma się to zmienić, a potokami samochodów i pieszych będzie kierowała sygnalizacja świetlna. To ważna informacja dla mieszkańców dzielnicy Wymyślacz oraz miejscowości położonych w gminie Pawonków – Koszwic, Kośmidrów czy Solarni.

Inwestycję zrealizowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dzięki rządowemu Programowi Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej. Wykonawcą budowy sygnalizacji świetlnych na trasie DK11 jest firma GRAMAR z Lublińca, która z początkiem listopada rozpoczęła dobiegające właśnie końca prace. W sprawie zmian na ruchliwym skrzyżowaniu interweniowali od wielu miesięcy burmistrz Lublińca Edward Maniura, radny Rady Powiatu Lublinieckiego Julian Werner oraz radny Rady Miejskiej Łukasz Mikulski.