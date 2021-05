Lubliniec. Trwa budowa bloków przy ulicy Wilniewczyca. Miasto zamierza skorzystać z rządowego programu

Dotację na budowę bloków przyznał miastu we wrześniu ubiegłego roku Bank Gospodarstwa Krajowego. Lubliniec otrzymał na ten cel 2 865 155,79 zł. Dwa domy wielorodzinne przy ul. Płk W. Wilniewczyca powstają w ramach MTBS - Tarnowskie Góry. Wartość całej inwestycji szacowana jest na 16,3 mln zł (brutto).

- Odeszliśmy do zamysłu budowy bloków komunalnych na rzecz innego rozwiązania. Udostępniliśmy naszą działkę, gdzie aktualnie budowane są dwa bloki w ramach MTBS. Inwestycja zostanie zakończona w przyszłym roku. Będą tam mieszkania o powierzchni 39, 60, 66 metrów kwadratowych. Oprócz tego zadeklarowaliśmy wolę przystąpienia do rządowego programu "Mieszkanie Plus" - mówi wiceburmistrz Lublińca Anna Jonczyk-Drzymała.