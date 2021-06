Lubliniec. Trwa termomodernizacja "Kazika". Część elewacji już jest gotowa

Zdemontowane zostanie też zadaszenie nad wejściem głównym do budynku i zamontowane zostanie nowe. Czyszczeniu i malowaniu zostaną poddane istniejące kraty w okienkach piwnicznych, a parapety zostaną wymienione na nowe. Wyremontowany zostanie też podest i schody przed wejściem do budynku oraz wymienione zostaną istniejące drzwi wejściowe do szkoły na elewacji południowej i do sali gimnastycznej.

Wymieniona zostanie także stolarka okienna będąca w złym stanie technicznym.