Lubliniec. Uchybienia w wydaniu decyzji środowiskowej dla zakładu przetwórstwa stłuczki szklanej

Planowane przedsięwzięcie polegać miałoby na wyposażeniu linii technologicznej w dodatkowe urządzenia do sortowania mieszanki stłuczki szklanej o granulacji 3-6 mm na stłuczkę jednorodną pod względem koloru i odpadów ceramiki, porcelany i kamieni oraz w kompresorownię z osuszaczem adsorpcyjnym i zbiornikiem ciśnieniowym – które zamontowane zostaną w projektowanej hali przylegającej do hali istniejącej – a także na zwiększeniu wydajności zakładu ze 150 00 Mg/rok do 247 000 Mg/rok.

- WSA w Gliwicach wyczerpująco rozpatrzył materiał dowodowy przedstawiający negatywne oddziaływanie sąsiadującego z naszą firmą zakładu Krynicki Recycling S.A w Lublińcu na środowisko, a także wykazał znaczne uchybienia w wydanej przez SKO decyzji a także w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych przez burmistrza Lublińca w konsekwencji uchylając zarówno orzeczenie SKO jak i zaskarżoną Decyzję jako naruszające prawo - informuje Andrzej Herbowski, prourent Elhand Transformatory Sp. z o.o.

Elhand już od 2014 roku wielokrotnie występował do Zarządu Spółki Krynicki Recycling S.A o wyeliminowanie, a co najmniej zmniejszenie pylenia drobinami szkła i wydzielania odoru. W skargach pracowników firmy powtarzały się oceny szkodliwego oddziaływania pyłów i odoru dla ich zdrowia. Wobec braku reakcji przetwórni na prośby Elhandu o przedsięwzięcie działań ograniczających pylenia, od 2016 roku firma występowała do organów samorządowych burmistrza Lublińca i Starostwa Powiatu Lublinieckiego, a także do instytucji państwowych w tym do WIOŚ-u, RDOŚ-u, GIOŚ-u i Marszałka Województwa Śląskiego, jednakże jak twierdzi bez rezultatu.