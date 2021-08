Lubliniec wnioskuje o miliony z programu "Polski Ład". W mieście powstanie kryty basen? Piotr Ciastek

Jak do tej pory w Lublińcu nie udało się wybudować basenu z prawdziwego zdarzenia, ale może się to zmienić, a to za sprawą wniosku Urzędu Miejskiego w Lublińcu o środki z rządowego programu "Polski Ład". Środki z tego programu mają być zastrzykiem dla samorządów, które ucierpiały w wyniku skutków ekonomicznych światowej pandemii.