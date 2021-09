Lublinieccy komandosi uratowali życie człowiekowi, który zemdlał i upadł na ziemię

Żołnierze zabezpieczający przygotowania do XXII Wystawy Sił Zbrojnych w ramach XXIX Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, uratowali życie jednemu z pracowników firmy działającej na terenie Targi Kielce S.A. Wszystko działo się w niedzielę 5 września, a o zdarzeniu poinformowali organizatorzy (Wystawa Sił Zbrojnych) w mediach społecznościowych.

Bez pomocy sytuacja mogłaby się zakończyć tragicznie

Incydent miał miejsce podczas porannej zbiórki żołnierzy zaangażowanych w przygotowanie XXII Wystawy Sił Zbrojnych. Jak relacjonuje wydarzenie kapitan lekarz Tomasz Nowak z 10 Opolska Brygada Logistyczna – Nagle podczas porannego rozprowadzenia usłyszeliśmy wezwanie o udzielenie pomocy medycznej. Okazało się, że jeden z żołnierzy regulacji ruchu z 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego zauważył człowieka, który zasłabł, nagle stracił przytomność i upadł na ziemię. Pierwsi na wezwanie zareagowali żołnierze z Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca, którzy rozpoczęli działania ratunkowe i wezwali dalszą pomoc. Po przybyciu na miejsce okazało się, że sytuacja była bardzo poważna, ponieważ u pacjenta doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Szybko przystąpiliśmy do resuscytacji krążeniowo - oddechowej. Na szczęście już po kilku minutach RKO powróciło spontaniczne krążenie, pacjent odzyskał przytomność i świadomość. Wówczas przekazaliśmy poszkodowanego do Zespołu Ratownictwa Medycznego, który przetransportował go do szpitala wojewódzkiego.