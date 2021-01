Lublinieccy radni debatowali nad przyszłością oddziału neurologicznego w szpitalu wojewódzkim

Jak tłumaczyły na początku stycznia władze WSN, oddział neurologiczny zaprzestał działalności z końcem grudnia ubiegłego roku z powodu wystąpienia wśród personelu zakażeń koronawirusem.

- Pacjenci hospitalizowani w Oddziale Neurologicznym zostali przekazani do innych podmiotów leczniczych w celu kontynuacji leczenia lub, jeżeli ich stan zdrowia na to pozwalał, wypisani do miejsca zamieszkania, natomiast niezakażony personel oddziału został przesunięty do pozostałych komórek organizacyjnych Szpitala - poinformowała wtedy Jolanta Słoniewska-Duda, z Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego.

Sprawę niedziałającego oddziału poruszyli na Komisji Zdrowia i podczas sesji Rady Miejskiej lublinieccy radni, którzy przygotowali projekt uchwały w sprawie apelu dotyczącego obrony oddziału neurologicznego.

W uzasadnieniu tej uchwały, które na sesji zaprezentował radny Marcin Małek, Rada wyraziła głębokie zaniepokojenie wobec zamiarów likwidacji oddziału neurologicznego w WSN w Lublińcu, którego działalność została zawieszona, a w czerwcu 2021 kończy się kontrakt NFZ na prowadzenie tego oddziału.