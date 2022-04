Lubliniecka Wiosna Kulturalna 2022 w MDK. Śpiewali i tańczyli zachwycając jurorów i publiczność

Wspaniale jest patrzeć na młodych, zdolnych ludzi, którzy realizują marzenia i prezentują swoje talenty. To wszystko jest możliwe podczas Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej, zwanego Lubliniecką Wiosną Kulturalną, która w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu zorganizowana została po raz 22. Przegląd adresowany jest do przedszkolaków, uczniów i studentów oraz zespołów w ośrodkach kultury i placówkach oświatowych. To prawdziwa gratka dla wokalistów i zespołów tanecznych, które chcą zaprezentować swoje umiejętności przed jury.

