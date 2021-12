Ludzie nie lubią robić bezsensownych rzeczy – lubią, gdy praca ma sens

Twoje stanowisko to Chief People Officer – czyli kto?

TC: Osoba w zarządzie, która troszczy się o ludzi. To wyjątkowe stanowisko. Dbam o to, żeby ludzie lubili naszą firmę i nie chcieli z niej odchodzić – a ci, których jeszcze u nas nie ma, żeby koniecznie chcieli z nami pracować. Dziś może nie jest to aż taka nowość – coraz więcej firm zauważa, jak ważny jest czynnik ludzki – ale jak zaczynaliśmy 20 lat temu, to nie było to takie oczywiste.

Na wszystkich szczeblach organizacji są osoby, które myślą o ludziach. To ma także odzwierciedlenie w zarządzie – i właśnie ja jestem tam taką osobą. Dyrektor finansowy mówi: nie zapomnijmy o pieniądzach, a ja mówię – ok, ale nie zapomnijmy o ludziach.

Różnica między moją rolą a działu HR pojawia się wtedy, kiedy rozmawiamy o wizji firmy na parę lat do przodu. Wówczas moja rola jest mocniejsza. Moim zadaniem jest także połączenie dwóch perspektyw: lokalnego HR, gdzie mają miejsce rekrutacje i całościowego spojrzenia na firmę, jako ludzi zajmujących się różnymi działaniami, w różnych strukturach, zarządzających różnymi procesami. I to jest moja rola: wszystko to spinać ze sobą z punktu widzenia czynnika ludzkiego.