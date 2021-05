Ludzie ruszyli do sklepów. Otwarte ponownie są galerie handlowe oraz sklepy meblowe i budowlane. Zakupy można zrobić stacjonarnie

- Decyzja o otwarciu galerii handlowych była przez nas wyczekiwana. Cały czas byliśmy w gotowości do otwarcia naszych punktów stacjonarnych. Od 4 maja wszystkie sklepy CCC będą prowadzić działalność z zachowaniem reżimu sanitarnego – w każdym z nich będzie mogła jednorazowo przebywać ograniczona liczba osób, nad czym pieczę sprawować będzie odpowiednio przeszkolony do tego personel. Dokładamy starań, aby nasi klienci mogli w bezpieczny i wygodny sposób, realizować zakupy. Na odwiedzających nasze sklepy czeka już wiosenna kolekcja wyznaczająca najnowsze trendy – od praktycznych sneakersów po zawsze modne i elegancje czółenka czy szpilki. Serdecznie zapraszamy na zakupy - mówi Marta Rzetelska PR manager w spółce CCC.

- Od dziś w Gemini Park Bielsko-Biała czynne jest blisko 120 sklepów i punktów usługowych. Równo o godz. 9 działalność wznowiło 100 proc. najemców, którzy obecnie może prowadzić sprzedaż. Otwarło się m.in. blisko 40 sklepów z ubraniami, a także wszystkie sklepy z pozostałych kategorii oferty. Co więcej, wraz z odmrożeniem oferty dołączyło do oferty 2 nowych, lokalnych najemców - gabinet kosmetyczny AIKO Face & Body Zone oraz punkt usługowy Canal+ - mówi Anna Dworak, dyrektor ds. marketingu i PR w Gemini Park Bielsko-Biała.

Czynne są m.in. sklepy z ubraniami, butami, elektroniką, meblami, wyposażeniem wnętrz, a także sklepy z ofertą dla dzieci, jubilerzy i perfumerie oraz sklepy sportowe. Dołączyły one do lokali, które w ostatnich tygodniach mogły funkcjonować - m.in. sklepów spożywczych, drogerii, aptek czy księgarń. Otwarte są także wszystkie punkty usługowe, w tym salony fryzjerskie.

Jednocześnie także rozpoczęły się przygotowania do pełnego rozruchu lokali gastronomicznych. Te już 29 maja będą mogły otworzyć się, ale przy obłożeniu 50 proc. Do tego czasu restauracje i kawiarnie w Gemini Park Tychy i Gemini Park Bielsko-Biała prowadzić będą sprzedaż dań wyłącznie na wynos lub na wynos i z dowozem, tak jak w ostatnich miesiącach.

Z ostatniej decyzji rządu cieszą się także przedstawiciele tyskiego obiektu. - Handel w końcu będzie mógł wrócić na właściwe tory, nabrać oddechu. Owszem, działamy dalej w reżimie sanitarnym, który przy obecnej sytuacji epidemiologicznej jest niezbędny, jednak są to warunki, do których przywykliśmy wszyscy i które nie przeszkadzają klientom w udanych zakupach, co pokazują doświadczenia ostatniego roku - komentuje Aleksandra Zawodzińska, dyrektor ds. marketingu i PR Gemini Park Tychy.

- Patrząc na to, jak wyglądała sytuacja chociażby po odmrożeniu handlu w lutym, w najbliższych dniach i tygodniach możemy się spodziewać wzmożonego ruchu w galeriach. Pamiętajmy, że przez ostatnie 1,5 miesiąca zdecydowana większość mieszkańców regionu powstrzymywała się od zakupów stacjonarnych. Skupialiśmy się głównie na produktach pierwszej potrzeby, z racji tego, że tylko cześć sklepów była otwarta. Od wtorku znów konsumenci zyskają dostęp do całej oferty handlowej i usługowej. Pozwoli im to na uwolnienie zgromadzonych oszczędności. Sprzyjać będzie temu ogromna ilość towaru, zwłaszcza z wiosennych kolekcji, która trafi do sprzedaży, nadchodzący sezon wiosennych przecen tzw. mid season sale, a także sama pora roku - wiosną tradycyjnie kupujemy m.in. więcej ubrań, butów, elektroniki, a także sprzętu sportowego, w tym rowerów. Handel pobudzą także przygotowania do wakacji. To wszystko zapewne zaprocentuje najpierw dynamicznym skokiem wskaźnika odwiedzin, jak i obrotów w pierwszym tygodniu od otwarcia, a później stabilnym wzrostem obu. Efekt ten spotęguje zapewne także całkowicie odmrożenie gastronomii i ponowne otwarcie fitnessu pod koniec maja. Handel czeka więc bardzo intensywny okres, który pozwoli na odrobienie chociaż części strat jakie wygenerował 45-dniowy lockdown - dodaje Tomasz Misztalewski, dyrektor Gemini Park Tychy.