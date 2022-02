Lukas Podolski miał zwyzywać pracownika Piasta! Tak twierdzą w Gliwicach. Gwiazda Górnika Zabrze nie została wpuszczona do strefy VIP Gold

Lukas Podolski z wysokości trybun zauważył, że derby rozgrywane były na fatalnej murawie. Skomentował to na Twitterze publikując gif (krótki filmik) z piaskownicą.

Wśród komentarzy znalazł się ten od rzecznika Piasta Karola Młota:

„Dobra rada na przyszłość: Kultura nakazuje, że jak przyjeżdżasz do kogoś w gości, to nie wypada go obrażać... A w szczególności wyzywać pracowników klubu. ;)”.

O co chodzi? Zapytaliśmy rzecznika, który wyjaśnił: - Zgodnie z zamówionym przez klub biletem Lukas Podolski miał dostęp do strefy VIP Silver i tam przebywał przez większość meczu. W trakcie trwania drugiej połowy wszedł do Strefy VIP Gold, gdzie wejście mu nie przysługiwało. Na prośbę pracownika klubu o okazanie opaski Lukas Podolski odmówił i użył w jego kierunku słów uważanych powszechnie za wulgarne, których cytować nie wypada.