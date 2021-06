Łukasz Bereta nie będzie dalej trenerem Ruchu Chorzów. W sobotę po raz ostatni poprowadzi Niebieskich

Szkoleniowiec Niebieskich w obecnej umowie wygasającej 30 czerwca miał zapisany trzymiesięczny okres wypowiedzenia. W nowym kontrakcie nie chciał się zgodzić na taki punkt upierając się, by bez względu na wszystko był on ważny do końca jego okresu czyli przez pełne dwa lata.

Szymon Michałek, twórca sektora rodzinnego na Cichej, który znał kulisy negocjacji z trenerem Beretą już wczoraj napisał na Twitterze następujące słowa: "Nikt nie jest większy od Ruchu. Są świętości, legendy, wybitni piłkarze, trenerzy, a nawet działacze. Ale nikt, absolutnie nikt nie jest większy od Ruchu. Ruch to my wszyscy i każdy z osobna. To wspólnota różnych ludzi, ale tej samej idei. Żeby uciąć spekulacje, to mi chodzi o całokształt. I pogłoski o trenerze i prośby ludzi o darmowe wejście na mecz. Mamy czas odbudowy i każdemu z nas przyświeca idea powrotu Ruchu na należne mu miejsce. Tu nie ma drogi na skróty, stawiania siebie przed Ruchem. Cały czas walczymy".