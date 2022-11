Łukasz Drapała zajął drugie miejsce w "The Voice of Poland", ale już ma wiele planów: Obecność w finale jest zwycięstwem samym w sobie

Rozmowa z Łukaszem Drapałą

Co poczułeś, gdy okazało się, że zająłeś drugie miejsce w finale „The Voice of Poland”? Spełnienie, radość, a może ulgę, że ten bardzo intensywny czas dobiega końca?

To był specyficzny koktajl uczuć. Z jednej strony cieszyłem się z Dominikiem, że odniósł taki sukces, z drugiej żałowałem, że to już koniec. Ktoś może uznać, że przesadzam mówiąc, że cieszyłem się ze swojej porażki, ale obecność w finale „The Voice of Poland” jest zwycięstwem samym w sobie. Poza tym, my tam w środku nie rywalizowaliśmy. Często wspieraliśmy się wzajemnie, pomagaliśmy sobie. Ten program polega na rywalizacji fanów danego koloru w głosie i ta świadomość uzdrawia.

Po finale napisałeś: „Niedosyt mogę czuć tylko do tych momentów, kiedy mogłem zaśpiewać coś lepiej”. A miałeś takie chwile?