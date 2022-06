Łukasz Mazur: Jeden z obecnych piłkarzy chciał kupić Górnika Zabrze, ale na razie zrezygnował

Od pana rządów w Górniku minęła ponad dekada, a historia znów się powtarza. Kolejny prezes klubu ma problem ze współpracą z właścicielem, czyli Urzędem Miasta. Arkadiusz Szymanek może się pożegnać z gabinetem na Roosevelta na własną prośbę.

Nawet nie wiem jak to skomentować, chociaż zazwyczaj nie mam z tym problemu. Kiedyś to wszystko było niebywałe, potem straszne, a teraz już tylko tragiczne.

Pana odejście z klubu też było burzliwe.

Zostałem zwolniony przez Allianz, bo Urząd Miasta nie miał chyba odwagi zrobić tego własnymi rękami. To była konsekwencja niezależności w podejmowaniu decyzji, czyli czegoś, co prezydent miasta Małgorzata Mańka-Szulik nie jest w stanie tolerować. Mieliśmy bardzo szorstką nie przyjaźń, a współpracę.

Od pana odejścia Górnik ma już siódmego prezesa, a bilans uzupełniają dwa długie wakaty i jeden przypadek pełniącego obowiązki.

To jedyny klub w Polsce i jeden z nielicznych na świecie, w którym karuzela prezesów kręci się znacznie szybciej niż trenerska. Zresztą gdyby nie odejście do reprezentacji Adam Nawałka mógłby pewnie pracować w Górniku po wsze czasy, bo do niego magistrat miał bezgraniczną słabość... Ale wracając do tematu: Tak sobie myślę, że Górnik powinien wynająć Arenę Gliwice i zorganizować zjazd byłych prezesów, bo może tak udałoby się wszystkich zmieścić. Nie wiem tylko, czy klub byłoby na to stać finansowo.