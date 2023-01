Łukasz Nowicki o alkoholu. Przesadził? Prezenter wprawił w osłupienie gości i widzów telewizji śniadaniowej

Łukasza Nowickiego nie trzeba przedstawiać osobom, które uważnie śledzą telewizje śniadaniowe. Ta popularna w polskiej telewizji postać przewinęła się już widzom wiele razy, nie tylko jako prezenter kasowych programów, ale także jako rozchwytywany aktor. Raczej nie jest znany z wpadek, tym razem jednak na antenie jednego z porannych programów posunął się odrobinę za daleko... Do tego stopnia, że jego rozmówcy zamilkli ze zdziwienia.

Podczas dyskusji na temat obecności alkoholu na studniówkach, Nowicki wprost przyznał, że nie widzi w tym nic złego. Co więcej, powołał się na przykład samego siebie, przywołując własne młodzieńcze dokonania:

Jak ja byłem niepełnoletni, to też już piłem. [...] W moim życiu było tak, że, jak coś było zakazane, to ja bardzo lubiłem łamać te zakazy. Ja byłem w bardzo dobrym liceum w Krakowie i ten alkohol się pojawiał. Im bardziej był zakazywany, tym więcej go było.