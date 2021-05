Łukasz Piszczek na ramionach kolegów. Piłkarz z Goczałkowic po raz trzeci zdobył Puchar Niemiec ZDJĘCIA, WIDEO

Łukasz Piszczek mimo 36 lat na karku wciąż należy do pewnych punktów Borussii i szefowie klubu z Dortmundu chętnie zatrzymali by go u siebie jeszcze przez jeden sezon. "Piszczu" już wcześniej podjął jednak decyzję, że po sezonie wraca do rodzinnych Goczałkowic.