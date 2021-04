Łukasz Piszczek wraca do Goczałkowic. W nowym sezonie zagra w III-ligowym LKS ZDJĘCIA

Łukasz Piszczek głośno potwierdził to, o czym mówił już wcześniej. Po zakończeniu tego sezonu opuszcza Dortmund i wraca do Polski. W nowym sezonie będzie grał w III lidze.

- Nie zamierzam raczej po tym sezonie grać w piłkę w Bundeslidze i na profesjonalnym poziomie, no chyba że coś mi strzeli do głowy, ale to raczej wykluczam. Mam zamiar pograć w Goczałkowicach w trzeciej lidze, na czwartym poziomie rozgrywkowym w Polsce. Taki sobie plan ułożyłem i na tę chwilę tego się trzymam - przyznał Piszczek w "Kanale Sportowym".