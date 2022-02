Łukasz Piszczek: Wszedłbym do kadry, ale tylko za Adamem Nawałką

Rozmowa z Łukaszem Piszczkiem, byłym reprezentantem Polski, a obecnie piłkarzem LKS Goczałkowice-Zdrój.

Może pan ujawnić kulisy sytuacji, w której omal nie trafił pan do sztabu reprezentacji Polski?

Zadzwonił do mnie prezes Cezary Kulesza, który zapytał czy jestem w stanie sobie to wyobrazić. Odpowiedziałem, że ciężko, bo nie jestem gotowy, ale jeśli porozmawiam z trenerem, to zobaczymy. Na wtedy to był Adam Nawałka, który stwierdził, że widziałby mnie wśród współpracowników, żeby - tak jak było to w reprezentacji , którą on prowadził, a ja w niej grałem - porozmawiać o przeciwnikach, przeanalizować ich słabsze strony. Tak czy inaczej nie było mowy o roli „asystenta”, która wzbudziła takie emocje, by nie powiedzieć zastrzeżenia. Trener Nawałka dobrze mnie znał, dlatego w ogóle prowadziliśmy takie rozmowy. Potem nie było już kontaktu z PZPN-u. Zresztą ja od razu powiedziałem prezesowi, że podejmę się tego zadania przy trenerze Nawałce, bo go znam i wiem, co mnie czeka, a przy innym się nie widzę, bo to się wiążę z wieloma obowiązkami, na które nie jestem gotowy.