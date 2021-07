Łukasz Podolski: Sam sobie nie podam i gola nie strzelę...

Rozmowa z Łukaszem Podolskim, nowym piłkarzem Górnika Zabrze

Jakie ma pan wrażenia po pierwszym meczu w barwach Górnika Zabrze?

To był tylko sparing. Dla mnie nigdy nie było ważne, żeby wygrać taki mecz. Najważniejsze jest to, żeby poznać drużynę, trochę formy złapać, żeby zespół mentalnie się pokazał i był przygotowany na pierwszy mecz. My w Niemczech też kiedyś dostaliśmy w d... 6:1 od Włochów, a potem zagraliśmy świetny turniej.

Czuje pan już kontakt z zespołem?

Tak. Ale sam meczu nie wygram, musi grać cała drużyna, cały Górnik. Sam sobie nie podam i gola nie strzelę. Musimy sobie wzajemnie pomagać, bez tego nie da się grać w piłkę. Ja już się cieszę na pierwszy mecz ligowy i chcę w nim zagrać porządnie, a nie jak w sparingu z Banikiem.