Łukasz Podolski: Trzeba mówić prawdę, jak wygląda sytuacja w Górniku ROZMOWA

Rozmowa z Łukaszem Podolskim, piłkarzem Górnika Zabrze

"Śpiewają miasta, śpiewają wioski, by został w Zabrzu Łukasz Podolski”. Tak śpiewała Torcida podczas piątkowego meczu z Górnika Zabrze z Radomiakiem. Co pan na to?

Jestem tu dzięki kibicom, gdyby nie było Torcidy, nie byłoby mnie w Zabrzu. Przecież oni z tej Kolonii przywieźliby mnie nawet wózkiem (śmiech). Piłka bez kibiców to jest nic, a nasi są super na całą ligę. Jak śpiewają o mnie to fajnie, uczucie jak po strzeleniu gola, taki szacunek.

Trochę unika pan odpowiedzi.

Bo nie ma żadnej decyzji jeszcze. Jakby była to by została ogłoszona. Nie wiemy jak pójdzie dalej klub, jak to wszystko ma wyglądać. Zadecydują następne tygodnie.

Wszystko zależy od celów Górnika, czyli właściwie od polityki miasta, będącego właścicielem klubu?

Nie ma co mówić o głupotach, że gramy o coś, my nie jesteśmy w stanie atakować w lidze. Może coś się udać, jak dopisze szczęście, ale już przed tym sezonem mówienie, że zagramy o puchary to byłoby oszukiwanie kibiców. Trzeba mówić prawdę, jak to u nas wygląda. Nie mówię, że jest burdel, albo źle, ale to jest tak jak w Niemczech i wszędzie. Jak moja Kolonia ma budżet na środek tabeli albo na spadek to mówi, że gra o utrzymanie, a nie o medal.