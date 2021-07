Łukasz Podolski wrócił do domu. Obiecał to swojej babci i dyrektorowi Górnika Zabrze ZDJĘCIA

Łukasz Podolski wrócił do domu. Obiecał to swojej babci i dyrektorowi Górnika Zabrze

Podolski to mistrz świata z 2014 roku z Brazylii, a także brązowy medalista mundiali w 2006 i 2010 r. W mistrzostwach Europy „Poldi” może się pochwalić srebrem zdobytym w 2008 r. na boiskach Austrii i Szwajcarii, a także dwoma półfinałami osiągniętymi w 2012 i 2016 r.

Ściągnięcie do klubu gracza z taką przeszłością jest wielkim sukcesem marketingowym Górnika, który, miejmy nadzieję, przełoży się także na sukces sportowy. Podolskiego nie byłoby jednak w Zabrzu, gdyby nie jego babcia Zofia Budzińska, która mieszkała w dzielnicy Gliwic - Sośnicy leżącej zaledwie kilka kilometrów od Stadionu imienia Ernesta Pohla. „Poldi” wyjechał z Polski do Niemiec jako dwulatek, ale później to właśnie do babci Zosi przyjeżdżał na wakacje i to jej obiecał, że kiedyś założy koszulkę Górnika.