Łukasz Podolski: Wróciłem do domu. Górnik Zabrze to mój ostatni klub w karierze ROZMOWA, ZDJĘCIA

Podolski: Wróciłem do domu. Górnik Zabrze to mój ostatni klub w karierze

Gra w Górniku to spełnienie pana dziecięcych marzeń?

Moja babcia zawsze chciała zobaczyć mnie w koszulce Górnika. Przed laty obiecałem Krzyśkowi Majowi (zmarły w 2015 r. dyrektor zabrzańskiego klubu - jac), że kiedyś tutaj trafię. Teraz mogę powiedzieć, że słowa dotrzymałem. Górnik to mój ostatni klub w karierze. W Zabrzu chcę zakończyć swoją przygodę z piłką. A czy będzie to za rok, dwa czy trzy to czas pokaże. Na razie najważniejsze dla mnie jest, aby jak najlepiej przygotować się do rozgrywek.

Jak zareagowała na przeprowadzkę do Polski pana rodzina?

Byli trochę zdziwieni, ale cieszą się, bo to przecież ten sam język. Przez dziewięć lat byliśmy w innych krajach, a teraz wracamy do domu na Śląsk. Żona jest z Legnicy, ale wszyscy są zadowoleni. Po zakończeniu umowy z Antalyasporem miałem 4-5 lepszych finansowo propozycji z innych klubów. Oferowano mi dwuletnie kontralty, ale ja wiedziałem, że muszę przyjść do Górnika, bo pieniądze nie są najważniejsze. Czwartkowa prezentacja, na którą przyszło tylu ludzi i to gorące spotkanie z kibicami tylko utwierdziły mnie w przekonaniu, że dobrze zrobiłem wracając na Śląsk.