Łukasz Podolski zadebiutował w Górniku, ale zespół oblał egzamin. Zdjęcia ze sparingu z Banikiem

Dla obu zespołów starcie na Arenie Zabrze było próbą generalną przed inauguracją sezonu. Zabrzanie prowadzeni przez Jana Urbana zaczęli nieźle, ale brakowało im zdecydowania. Podolski zebrał za to sporo braw za strzał z dystansu, który obronił jednak Jan Lastuvka.

Po 30 minutach gry wrócił wiosenny ligowy koszmar Górnika, czyli złe ustawienie i prosty błąd w obronie. W efekcie David Buchta wyszedł sam na sam z debiutującym w bramce zabrzan Grzegorzem Sandomierskim i bez większego problemu dał gościom prowadzenie.

Do wyrównania doprowadził Mateusz Cholewiak efektownych strzałem z narożnika pola karnego, a po chwili okazję na pokonanie Lastuvki zmarnował Jesus Jimenez. W odpowiedzi po drugiej stronie boiska wykazał się Sandomierski, odbijając na róg piłkę kopniętą tuż przy słupku. Z rzutu rożnego pokonał go jednak Nemanja Kuzmanović i do szatni Banik schodził z prowadzeniem.