Łukasz Podolski "znokautował" kiboli Legii. Przez cały mecz był obrażany z trybun, chociaż nie było go na boisku

Łukasz Podolski w piątkowym meczu Legia Warszawa - Górnik Zabrze nie zagrał z powodu kontuzji. Nie przeszkadzało to miejscowym kibicom w obrażaniu byłego mistrza świata. Oprócz słownych inwektyw przygotowali też transparent. "Fatalna sytuacja w Odrze. Przyczyną g... w wiodrze".

Podolski odpowiedział w sobotę. "Słoiki nauczcie się geografii, Odra nie płynie przez Zabrze, ale widać żyleta tego nie wie. A może zapomnieliście, bo zaczadziła was Czajka i to g... co Wam płynie pod nosem. Szacunek, że wydacie kasę na farby, żeby mnie promować, fajnie wyglądała ta "10" dzięki wam. #DumaŚląska" - napisał na Twitterze.