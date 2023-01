Łukasz Podolski zostanie w Górniku Zabrze na kolejny sezon! Były mistrz świata narozrabiał w turnieju halowym

- Jeśli nie wydarzy się nic złego, będę kontynuował karierę co najmniej przez kolejny rok. Górnik Zabrze to wspaniały klub, czuję się dobrze, mam zdrowie i chęć do gry. W sprawie przedłużenia kontraktu prowadzę rozmowy, ale wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku - oświadczył Łukasz Podolski po zakończeniu halowego turnieju Schauinsland Reisen-Cup w Gummersbach.

Górnik Zabrze zajął w tych zawodach trzecie miejsce. Zespół Bartoscha Gaula w grupie przegrał 1:3 z TuS Blau-Weiß Lohne (piękny gol Podolskiego) i zremisował z HSV Hamburg 4:4 (Lukas Podolski , Nikodem Zielonka , Kanji Okunuki, Amadej Marosa), awansując różnicą goli do półfinału. W nim przegrał 2:3 z SC Rot-Weiss Essen (Podolski, Pacheco), tracąc gola w ostatniej sekundzie. Zabrzanie grali w osłabieniu po tym, jak Podolski dostał karę meczu za wypowiedź skierowaną do arbitra, po tym, jak został ukarany dwiema minutami za faul. W spotkaniu o trzecie miejsce Górnik wygrał w rzutach karnych z 1.FC Kaan-Marienborn (regularne spotkanie nie było rozgrywane).