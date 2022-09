Ma być najwyższym budynkiem w Katowicach, Atal Sky rośnie w oczach - z jego ostatnich pięter będzie można dostrzec Tatry

Najwyższy budynek, należący do inwestycji Atal, realizowanej w okolicach NOSPRu, będzie miał 35 pięter i 128,66 m wysokości. Na samej górze powstanie dostępny dla wszystkich mieszkańców taras widokowy, z którego przy sprzyjających warunkach będzie można dostrzec Tatry. Co ciekawe, choć będzie o ponad pięć metrów niższy od najwyższego budynku Katowic, to ze względu na swoje usytuowanie wzniesie się najwyżej nad poziom morza ze wszystkich katowickich budowli.

Budynki, których powierzchnia użytkowa wyniesie ponad 47 tys. m2, mają zostać oddane w 2025 roku. Na ich terenie przewidziano również sklepy i punkty usługowe, które łącznie zajmą powierzchnię 1700 metrów kwadratowych.

